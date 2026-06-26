Un élu new-yorkais s'inspire de l'Achoura pour bâtir une ville plus juste

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur son compte officiel sur le réseau social X, Zéhran Mamdani, un élu de la ville de New York, a partagé une photographie de lui-même participant à une cérémonie de deuil (Rawda) en l'honneur de l'Imam Hussein (AS), à l'occasion du jour de l'Achoura. Ce geste, qui témoigne de son respect pour les traditions religieuses et spirituelles de la communauté musulmane, a été accompagné d'un texte poignant dans lequel il a souligné l'importance de cet événement dans la mémoire collective.

« L'Achoura est un temps de souvenir, de sacrifice et de réflexion », a-t-il écrit dans son message. « Aujourd'hui, le dixième jour de Moharram, nous rappelle l'engagement inébranlable de l'Imam Hussein (AS) envers la vérité et la dignité humaine. Son héritage éternel nous enseigne les valeurs durables de la foi, du service mutuel et de la conviction que la justice mérite toujours d'être défendue. »

Mamdani a ensuite établi un lien entre la lutte historique de l'Imam Hussein (AS) contre l'oppression et les défis contemporains, en déclarant : « La force de notre ville réside dans la diversité des traditions religieuses qui la façonnent et dans notre combat commun contre l'injustice et l'oppression. » Il a ainsi souligné que la quête de justice est un dénominateur commun à toutes les confessions et qu'elle doit guider l'action politique et citoyenne.

Dans la dernière partie de son message, l'élu new-yorkais a exprimé sa volonté de mettre en pratique ces valeurs dans son action politique : « Puissent ces valeurs nous guider dans la construction d'une ville plus juste pour chaque New-Yorkais. » Cette déclaration, en phase avec les principes de l'Imam Hussein (AS), a été largement saluée par les internautes, notamment au sein des communautés chiites et musulmanes des États-Unis.

Cette publication intervient dans un contexte où les figures politiques américaines sont de plus en plus nombreuses à reconnaître l'importance de l'Achoura et à s'inspirer de ses enseignements pour promouvoir la justice sociale, la tolérance et la coexistence pacifique. Zéhran Mamdani, dont l'engagement en faveur des droits civiques et de la diversité est reconnu, a ainsi offert une nouvelle illustration de la manière dont l'héritage de Karbala transcende les frontières religieuses et géographiques pour devenir un appel universel à la dignité et à l'équité.

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