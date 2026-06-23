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Le ministre de la Défense du Pakistan : l’accord entre l’Iran et les États-Unis pourrait aboutir à l’arrestation de Netanyahou

23 juin 2026 - 10:46
Code d'info: 1830756
Source: ABNA
Le ministre de la Défense du Pakistan : l’accord entre l’Iran et les États-Unis pourrait aboutir à l’arrestation de Netanyahou

Le ministre de la Défense du Pakistan a déclaré que l’accord entre l’Iran et les États-Unis pourrait mettre fin à la vie politique de Netanyahou.

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, Khawaja Muhammad Asif, le ministre de la Défense du Pakistan, a déclaré : « Israël tente de saboter l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, et cet accord signifiera la fin politique de Netanyahou et peut-être son arrestation. »

Il a également souligné : « Netanyahou a commis un génocide en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et au Liban, et les alliés occidentaux d’Israël sont des complices et des co-auteurs de Tel-Aviv dans ces crimes. »

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