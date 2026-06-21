Vance : Nous espérons des progrès sur le dossier nucléaire iranien et le cessez-le-feu au Liban

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, JD Vance, le vice-président des États-Unis, a déclaré que le Liban et Israël cherchent la sécurité.

Il a déclaré : « Nous espérons progresser sur le dossier nucléaire iranien ainsi que sur la question du cessez-le-feu au Liban » .

Vance a dit : « Je me rends en Suisse ; la délégation iranienne vient également d'y arriver, et les discussions se poursuivront pendant deux jours. »

CNN a également rapporté il y a quelques minutes que Vance a quitté la base aérienne conjointe Andrews à destination de la Suisse pour participer aux négociations avec l'Iran .

Ces déclarations de Vance interviennent alors que l'accord de cessez-le-feu n'est pas unilatéral et que le régime sioniste continue de le violer au Liban.