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Vance : Nous espérons des progrès sur le dossier nucléaire iranien et le cessez-le-feu au Liban

21 juin 2026 - 11:35
Code d'info: 1829887
Source: ABNA
Vance : Nous espérons des progrès sur le dossier nucléaire iranien et le cessez-le-feu au Liban

Le vice-président américain, évoquant les évolutions régionales, a exprimé l'espoir que des progrès soient réalisés sur le dossier nucléaire iranien et sur la question du cessez-le-feu au Liban.

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, JD Vance, le vice-président des États-Unis, a déclaré que le Liban et Israël cherchent la sécurité.

Il a déclaré : « Nous espérons progresser sur le dossier nucléaire iranien ainsi que sur la question du cessez-le-feu au Liban » .

Vance a dit : « Je me rends en Suisse ; la délégation iranienne vient également d'y arriver, et les discussions se poursuivront pendant deux jours. »

CNN a également rapporté il y a quelques minutes que Vance a quitté la base aérienne conjointe Andrews à destination de la Suisse pour participer aux négociations avec l'Iran .

Ces déclarations de Vance interviennent alors que l'accord de cessez-le-feu n'est pas unilatéral et que le régime sioniste continue de le violer au Liban.

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