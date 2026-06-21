Le régime sioniste a confirmé la mort de ses militaires

Selon l'agence de presse Abna citant le Centre d'information palestinien, le porte-parole de l'armée des occupants de Jérusalem a annoncé qu'un militaire de la 401e brigade blindée et un autre militaire de l'unité d'élite Maglan ont été tués lors d'affrontements dans le sud du Liban .

Cela survient alors que les médias du régime sioniste ont également rapporté hier la mort et la blessure d'un certain nombre de militaires de ce régime dans des combats avec les combattants du Hezbollah libanais .

Hier, ces sources ont fait état de la mort d'un militaire de l'armée du régime sioniste et de la blessure de 11 autres personnes lors d'un incident sécuritaire dans le sud du Liban .