Selon l’agence de presse ABNA, la télévision du régime sioniste a rapporté que Donald Trump, le président des États-Unis, limite les mouvements d’Israël non seulement au Liban mais sur tous les fronts, et que ces restrictions contre l’armée et le cabinet du régime sioniste s’intensifient dans divers domaines.

Selon une nouvelle directive des autorités politiques adressée à l’armée du régime, les actions militaires contre Beyrouth et Tyr sont interdites et doivent être limitées à l’intérieur de la ligne jaune.

Un haut responsable du régime sioniste a déclaré dans un entretien avec la chaîne 13 israélienne : « Le message que nous avons reçu des Américains au cours des dernières semaines est clair : il n’y a plus de liberté d’action sans conditions. »

Il convient de noter que l’une des principales conditions de l’Iran dans l’accord avec l’Amérique était l’arrêt des attaques du régime sioniste contre le Liban.