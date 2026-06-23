Atwan a analysé : le secret de la victoire iranienne face à l’agression américano-sioniste

Selon l’agence de presse ABNA citant Ra'i al-Yawm, Abdel Bari Atwan, analyste des questions régionales, se référant à la publication d’un sondage sioniste selon lequel 92 % des Israéliens considèrent l’Iran comme le vainqueur de la récente guerre, a souligné que ces résultats ont montré que les déclarations de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, sur la réalisation de grandes victoires sont un mensonge, et que la victoire iranienne signifie la défaite de la partie adverse, à savoir Donald Trump, le président des États-Unis, et Benyamin Netanyahou.

Atwan a qualifié ce sondage de gifle cinglante pour l’orgueil israélien et a souligné que ses résultats confirment une fois de plus la bêtise du président américain, de son administration et de ses conseillers face à la plus grande tromperie israélienne contre eux, ainsi que l’échec de la stratégie israélienne que Netanyahou avait promue après l’opération « Tempête d’Al-Aqsa ».

Selon ce rapport, cette reconnaissance directe et claire dans le sondage de la plus ancienne université du régime sioniste ne révèle pas seulement les mensonges de Netanyahou et de l’unité de renseignement 8200, mais expose également les sottises arabes et américaines et la confiance absolue dans la supériorité informationnelle, politique et militaire d’Israël.

Atwan voit le secret de cette victoire dans la foi, la confiance en soi, la préparation sérieuse au combat et au sacrifice pour faire face à l’agression et à la résistance jusqu’à la dernière goutte de leur sang pur, et en évoquant la honte de certains régimes arabes de ne pas comprendre cette réalité, il ajoute que la plus grande preuve de ces hontes est la publication de déclarations par 21 gouvernements arabes dans les premiers jours de la guerre condamnant les frappes iraniennes contre des bases américaines dans certains pays arabes. Alors que ces mêmes pays n’ont pas osé condamner ne serait-ce que d’un mot l’agression américano-sioniste contre l’Iran, la violation de sa souveraineté et le massacre de milliers de ses citoyens.

Atwan, affirmant que la preuve de la victoire iranienne dans cette guerre ne nécessite pas de sondage d’une université israélienne, a ajouté que cette victoire est inscrite sur les murs du détroit d’Ormuz, à la surface des eaux du golfe Persique et de la mer d’Arabie, au détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que dans les quartiers détruits de Tel-Aviv, de Haïfa et de Dimona.

Il a poursuivi en disant que si l’issue de la guerre avait été inverse, Trump n’aurait pas eu recours aux médiateurs arabes et musulmans et ne les aurait pas suppliés pour un cessez-le-feu et sa prolongation, ni pour renoncer à toutes ses menaces lâches de détruire l’Iran et d’ouvrir sur lui les portes de l’enfer.