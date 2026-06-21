Le Conseil de sécurité a mis en garde contre le risque de crimes de grande ampleur au Soudan

Selon l'agence de presse Abna citant le site web des Nations Unies, les membres du Conseil de sécurité, dans une déclaration à la presse, ont exprimé leur profonde préoccupation face aux informations faisant état d'un déploiement massif des forces de réaction rapide autour de la ville d'El-Obeid, et ont mis en garde contre la possibilité d'un assaut terrestre contre cette ville.

Les membres du Conseil de sécurité, évoquant le risque imminent de « crimes de grande ampleur » et de massacres, ont demandé aux forces de réaction rapide de cesser immédiatement leurs attaques contre El-Obeid.

Dans cette déclaration, les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé leur profonde inquiétude face à la poursuite des violences dans tout le Soudan, en particulier les informations faisant état d'une escalade des combats dans les États du Kordofan, et ont ajouté que la poursuite de cette situation pourrait aggraver la crise humanitaire.

Le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties au conflit de cesser immédiatement les hostilités et de protéger les civils.

Les membres du Conseil ont également souligné que toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit humanitaire, et mettre en œuvre les dispositions convenues dans la « Déclaration de Djeddah ».

Les membres du Conseil de sécurité se sont également dits préoccupés par les informations faisant état de frappes de drones des forces de réaction rapide sur la ville d'El-Obeid et l'utilisation accrue de drones par les parties au conflit dans d'autres régions du Soudan, et ont demandé que des enquêtes soient menées sur tous les cas de violations et que les auteurs soient tenus pour responsables.

Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité de garantir un accès sûr, rapide et sans entrave à l'aide humanitaire et a demandé à toutes les parties au conflit de garantir le passage sûr des civils conformément au droit international.

Les membres du Conseil ont également demandé à tous les États membres de l'ONU de s'abstenir de toute ingérence extérieure susceptible d'aggraver le conflit et de déstabiliser le Soudan, et de soutenir les efforts visant à parvenir à une paix durable.

Les membres ont également souligné la nécessité de mettre en œuvre les obligations internationales et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2791 adoptée en 2025.

En conclusion, le Conseil de sécurité a réaffirmé son engagement ferme en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan et a exprimé son opposition à la création de toute instance gouvernementale parallèle dans les zones contrôlées par les forces de réaction rapide.