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New York Times : L'incitation à la guerre de l'Amérique a renforcé la puissance de l'Iran

22 juin 2026 - 12:04
Code d'info: 1830364
Source: ABNA
New York Times : L'incitation à la guerre de l'Amérique a renforcé la puissance de l'Iran

Un journal américain a reconnu le caractère infructueux de l'agression de son pays contre l'Iran et la supériorité de notre pays dans les circonstances actuelles.

Selon l'agence de presse Abna, le journal The New York Times a rapporté : Qu'est-ce qui a changé après quatre mois depuis le début de la guerre contre l'Iran ? Peu de choses ont changé. Le programme nucléaire iranien est resté intact, le sort des missiles balistiques a été renvoyé à des négociations ultérieures, et les forces liées à l'Iran sont toujours présentes dans la région.

Dans ce rapport, il est dit : Cet accord ne reflète pas la supériorité militaire de l'Amérique mais démontre au contraire les limites de la puissance américaine à poursuivre les tensions. Téhéran a réussi à transformer l'une de ses faiblesses en une nouvelle source de force dans le détroit d'Ormuz. Cette guerre a montré la force de l'Iran dans l'utilisation du détroit d'Ormuz comme levier de pression stratégique.

La suite du rapport souligne : Selon l'accord entre l'Iran et l'Amérique, Téhéran obtient d'importantes réalisations économiques, notamment la levée du blocus maritime, la création d'un fonds de reconstruction d'une valeur de 300 milliards de dollars et la libération des avoirs gelés.

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