Le sujet d'Israël et du Hezbollah ajouté aux négociations Iran-États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, un diplomate non identifié a déclaré à la chaîne américaine ABC News qu'une session d'urgence sur les développements liés à Israël et au Hezbollah figurait désormais à l'ordre du jour des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis en Suisse .

Aucun détail supplémentaire n'a été publié pour l'instant sur le moment de cette réunion d'urgence, le niveau de participation des parties ou les axes de discussion.

Cette nouvelle survient après que CNN a rapporté l'envoi du vice-président américain JD Vance en Suisse pour des négociations avec les parties iraniennes .

Par ailleurs, le cabinet du Premier ministre pakistanais a annoncé que des négociations techniques entre les parties iranienne et américaine se tiendraient aujourd'hui, dimanche, en Suisse, avec la participation du Premier ministre et du chef de l'armée pakistanais .