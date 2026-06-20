Les coûts exorbitants de la guerre contre l'Iran pèsent sur les États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA, le New York Times a souligné dans un rapport que les coûts financiers de l'agression américaine contre l'Iran depuis le 28 février dernier ont atteint près de 132 milliards de dollars.

Selon ce rapport, l'agression américano-sioniste contre l'Iran et le Liban a fait 3500 victimes en Iran et 3700 victimes au Liban, en plus du bombardement d'une école pour enfants à Minab.

Le coût direct de cette agression militaire s'élève à 29 milliards de dollars, comprenant la reconstruction des bases américaines endommagées, le remplacement des munitions utilisées, le déploiement de porte-avions et la réparation des dommages causés aux ressources américaines en Arabie saoudite.

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz et la flambée des prix du pétrole ont fait que les consommateurs américains ont payé 60 milliards de dollars supplémentaires pour le carburant. Les coûts de transport ont également augmenté.

En outre, les perturbations de cette voie navigable vitale ont provoqué une pénurie de soufre, qui est le principal composant des engrais. Des experts internationaux ont également mis en garde contre les graves conséquences de la hausse des prix alimentaires et de l'expansion de la famine dans le monde.