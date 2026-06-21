Kanani Moghaddam : Nous devons sortir du cycle répétitif des négociations et du retour à la guerre

Hossein Kanani Moghaddam, expert en questions internationales, dans un entretien, en référence au manquement des États-Unis et à la fermeture du détroit d'Ormuz, a indiqué : l'une des conditions préalables au cessez-le-feu et à la fin de la guerre est le premier point, à savoir que la guerre sur tous les fronts, en particulier au Liban, prenne fin.

Il a poursuivi : une autre de nos conditions est le retrait du régime sioniste des territoires du sud du Liban.

Il a dit : les États-Unis se sont engagés à arrêter la machine de guerre du régime et à empêcher le massacre du peuple libanais, mais apparemment, un chien enragé comme Netanyahu a brisé sa chaîne et attaque même son propre maître. Par conséquent, cette action constitue, en droit international, une violation flagrante du cessez-le-feu, et l'Iran a le droit, sans tenir compte des 14 articles de l'accord (dont l'encre des signatures n'est pas encore sèche), de rétablir la situation antérieure.

L'expert en questions internationales a déclaré : Entre-temps, le détroit d'Ormuz reste l'un des éléments les plus importants de la puissance de dissuasion de l'Iran et l'un des outils efficaces pour garantir la mise en œuvre des engagements de la partie adverse.

Il a indiqué : Simultanément, divers groupes de l'axe de la résistance, y compris les forces yéménites, ont annoncé leur disponibilité à entreprendre des actions étendues contre le régime sioniste. Dès lors, si les tensions persistent, la région pourrait une fois de plus revenir à la situation antérieure, et même des questions telles que des restrictions à la navigation maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb pourraient être soulevées.

Il a dit : D'un autre côté, les positions récentes du Guide suprême de la Révolution islamique insistent également sur le refus des pressions et des exigences allant au-delà de l'accord. Par ailleurs, l'établissement et le maintien du cessez-le-feu au Liban sont considérés comme l'un des éléments importants de cet accord. L'ensemble de ces évolutions montre que l'équilibre des forces dans la région a changé et que la main supérieure dans la gestion des événements est désormais plus qu'auparavant entre les mains de la République islamique d'Iran.

Kanani Moghaddam a ajouté : En même temps, les États-Unis ont tenté, en recourant à la guerre psychologique, de faire croire qu'ils adoptent une position critique à l'égard des récentes actions du régime sioniste et qu'ils n'ont pas approuvé certaines attaques. Cependant, de nombreux analystes considèrent ces positions comme faisant partie d'une tactique médiatique et estiment que les décisions stratégiques du régime sioniste ne peuvent être mises en œuvre sans la coordination et le soutien de Washington.