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Mort en martyr du caméraman d'Al Jazeera lors de l'attaque du régime sioniste contre Gaza

21 juin 2026 - 11:33
Code d'info: 1829884
Source: ABNA
Mort en martyr du caméraman d'Al Jazeera lors de l'attaque du régime sioniste contre Gaza

Ahmed Washah, qui travaillait comme caméraman pour Al Jazeera, a été tué lors d'une frappe aérienne du régime sioniste contre le camp d'Al-Bureij à Gaza.

Selon l'agence de presse Abna citant le Centre d'information palestinien, à la suite d'une frappe aérienne du régime sioniste contre une maison d'habitation dans le « bloc 3 » du camp d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le caméraman de la chaîne Al Jazeera, Ahmed Washah, a été tué.

Selon ce média, au moins 3 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans cette attaque.

Selon les rapports de terrain, les noms des martyrs de cette attaque sont : Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina et Abdurrahman Abu Gharqud.

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