Mort en martyr du caméraman d'Al Jazeera lors de l'attaque du régime sioniste contre Gaza

Selon l'agence de presse Abna citant le Centre d'information palestinien, à la suite d'une frappe aérienne du régime sioniste contre une maison d'habitation dans le « bloc 3 » du camp d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le caméraman de la chaîne Al Jazeera, Ahmed Washah, a été tué.

Selon ce média, au moins 3 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans cette attaque.

Selon les rapports de terrain, les noms des martyrs de cette attaque sont : Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina et Abdurrahman Abu Gharqud.