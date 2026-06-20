Les manifestations du peuple albanais contre le projet de la famille Trump entrent dans leur vingtième jour

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, pour la vingtième journée consécutive, des milliers d'Albanais sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère et leur opposition au projet de loisirs lié à la famille Trump.

Selon ce rapport, des milliers d'Albanais se sont rassemblés hier à Tirana, la capitale du pays, et ont scandé le slogan « L'Albanie n'est pas à vendre ».

Ils ont exigé la démission du Premier ministre du pays. On rapporte qu'à la suite de ces manifestations, les travaux de construction ont été suspendus dans certaines zones.

Il convient de noter que ce projet prévoit la construction de complexes hôteliers et d'installations touristiques sur l'île inhabitée de « Sazan », ainsi que dans les zones de « Zafirnyok » et « Vjosa-Narta » dans le sud de l'Albanie ; des zones dont une partie se trouve dans des zones côtières et protégées.

Ivanka Trump et Jared Kushner avaient auparavant annoncé qu'ils envisageaient de construire une île privée de 1400 hectares au milieu de la mer Méditerranée.

La fille de Trump a déclaré que ce projet colossal serait réalisé en collaboration avec des architectes internationaux.

Dans le cadre de ce projet, l'île de Sazan, qui était autrefois un site militaire au large des côtes albanaises, sera transformée en île privée de la famille Trump, et la société d'investissement de Kushner réalisera ce projet.