Pakistan : L'Iran est sincère dans son soutien à la paix au Moyen-Orient

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Shahbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, a déclaré dimanche après la fin du premier round des négociations en Suisse que la direction iranienne poursuit sincèrement ses efforts pour soutenir la paix au Moyen-Orient.

Il a noté : Je crois que la direction iranienne est vraiment sincère dans son soutien à la paix dans la région.

Sharif a également affirmé que Donald Trump, le président américain, l'est tout autant, et qu'il ne doute pas qu'il est un homme de paix.

Sharif a également déclaré hier, en référence aux négociations entre les États-Unis et l'Iran en Suisse, que nous « assistons à un grand jour pour la paix mondiale ».

Le Premier ministre pakistanais a ajouté : Les dialogues entre l'Iran et l'Amérique ne réduiront pas seulement les tensions régionales, mais pourraient également conduire à la stabilité et à une paix durable au niveau mondial. Des efforts intensifs ont abouti à la rencontre entre Washington et Téhéran à Bürgenstock, et nous pourrions revenir avec une proposition de paix.