Affirmation de sources sionistes : Trump ne répond pas aux appels de Netanyahou

Selon l'agence de presse ABNA, les médias sionistes, citant Matti Tahfeld, un analyste politique sioniste, ont affirmé que les tensions et la crise dans les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump se sont intensifiées au point que Trump ne répond pas aux appels téléphoniques de Netanyahou.

Ce rapport mentionne la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis ainsi que l'escalade des tensions avec Netanyahou résultant de la conclusion de cet accord.

Selon ce rapport, Trump a refusé de fournir aux responsables sionistes les détails dudit accord, et ce régime est devenu un fardeau pour les États-Unis. C'est pourquoi les dirigeants de la coalition au pouvoir du régime sioniste cherchent à exploiter cette situation pour poursuivre les attaques contre la bande de Gaza et annexer la Cisjordanie aux territoires occupés.

Et ce, alors que les attaques et les agressions du régime sioniste contre les pays de la région se font exclusivement avec le feu vert et la coordination des États-Unis.