Selon l'agence de presse ABNA, Amichaï Shikli, le ministre des Affaires des rapatriés du régime sioniste, exprimant ses inquiétudes quant à la nature des relations entre la Syrie et la Turquie, a déclaré que la Turquie et la Syrie constituent un défi plus important pour Israël que l'Iran.

Lui-même, membre du parti au pouvoir dirigé par Netanyahou dans les territoires occupés, a ajouté : « Israël attaquera la Syrie tôt ou tard. »

Ceci alors que le régime d'Al-Joulani, depuis le renversement du régime de Bachar el-Assad en Syrie, n'a non seulement adopté aucune position hostile envers le régime sioniste, mais n'a également entrepris aucune action contre les invasions terrestres et aériennes successives de ce régime contre la Syrie, et a même souligné à plusieurs reprises sa volonté de parvenir à un accord avec Tel-Aviv.

Alors que la Turquie envisageait de transformer Homs et Hama en bases militaires, le régime sioniste, par le bombardement des aéroports de ces régions, a forcé les forces turques à se retirer.