Netanyahou interdit aux ministres du cabinet sioniste de critiquer Trump

Selon l'agence de presse Abna, des responsables sionistes ont rapporté que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre de ce régime, a demandé à ses ministres de s'abstenir de critiquer le président américain Donald Trump.

Cette interdiction au sein du cabinet sioniste intervient alors que, selon les médias occidentaux, les tensions entre Tel-Aviv et Washington concernant la manière de traiter avec l'Iran et le Hezbollah s'intensifient.

Le site sioniste « i24 News » a écrit à ce sujet que l'administration Trump et son équipe de négociateurs comprennent mal l'idéologie qui anime l'Iran et le Hezbollah.

Selon des responsables sionistes, Tel-Aviv craint que l'Iran n'utilise tout accord potentiel avec les États-Unis pour reconstruire son économie et renforcer ses capacités militaires, en échange de concessions limitées sur son programme nucléaire et son soutien à ses alliés dans la région.

Selon Al Jazeera, le mécontentement dans les cercles politiques et sécuritaires du régime sioniste concernant la gestion par l'administration Trump des dossiers iranien et libanais s'est accru après la conclusion du mémorandum d'accord entre Washington et Téhéran. Itamar Ben-Gvir, le ministre extrémiste de la Sécurité intérieure du cabinet de Netanyahou, a déclaré lundi dernier : « L'accord de Trump ne nous est pas contraignant. »

Il a ajouté qu'Israël n'est pas un vassal des États-Unis et que Tel-Aviv n'est pas partie à cet accord. Bezalel Smotrich, un autre ministre extrémiste du régime sioniste, a également déclaré que cet accord est mauvais pour Israël. Il a appelé Israël à poursuivre seul la lutte contre l'Iran.

En réponse, Trump a déclaré dans une interview au site Axios que sans lui, Israël aurait été rayé de la carte. Dans d'autres remarques, Trump a reconnu son différend avec Netanyahou et lui a conseillé d'être « calme et raisonnable » au Liban. Il a qualifié la poursuite des attaques du régime sioniste contre le Liban de « mauvaise » .