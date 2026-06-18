Le mémorandum d'accord a été signé par les présidents de l'Iran et des États-Unis

Selon l'agence de presse « Abna », Esmaïl Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de notre pays, a déclaré dans une interview télévisée : jusqu'à présent, notre plan n'a pas changé et la réunion en Suisse aura toujours lieu comme prévu.

Il a ajouté : concernant la manière de signer le texte du mémorandum d'accord, de nouvelles idées ont été proposées, dont l'une est que le texte soit signé par les présidents des deux pays ; nous examinons cette possibilité, et à certains égards, cela pourrait même être préférable.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, affirmant que la réunion en Suisse reste valable et constituera le début des négociations pour un accord ultérieur, a répondu à la question de savoir comment les présidents des deux pays signeraient ce texte s'ils le souhaitaient — serait-ce à distance ou en personne — en déclarant : comme je l'ai dit, des idées ont été proposées pour que le texte soit signé par les présidents des deux pays, et ces idées sont à l'étude ; si elles aboutissent, cette signature se fera à distance.

Baghaei a précisé : alors que je vous parle maintenant, je suppose que le texte a été officiellement signé par les présidents des deux pays. Tôt le jeudi 28 Khordad (18 juin), la signature devait avoir lieu, et je suppose qu'elle a eu lieu.

Répondant également à une question sur les mesures envisagées pour empêcher les Américains d'utiliser la réunion en Suisse à des fins de spectacle, il a fait remarquer : toutes les considérations à cet égard sont prises en compte, et nous nous efforçons d'organiser cette réunion sans écueils inutiles.

Baghaei a également répondu à une question sur le texte du mémorandum d'accord d'Islamabad et les textes publiés ces derniers jours par certains médias, y compris les médias occidentaux, en disant : plus ou moins au cours de ces dernières semaines, en fonction de l'avancement des pourparlers, nous avons fourni des explications sur le texte dans nos interviews. Ce texte fait environ une page et demie et comprend 14 paragraphes.