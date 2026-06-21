Meloni à Trump : Être votre ami n'a certainement pas aidé ma popularité

Selon l'agence de presse Abna, Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, a réagi aux propos moqueurs du président américain à son encontre et a déclaré que l'amitié avec Donald Trump n'avait « certainement » pas contribué à sa popularité en Italie.

Après que le président américain a mis en doute sa popularité politique, Meloni a déclaré dans un communiqué sur Instagram que les « attaques (verbales) continues et sans raison » de Trump sont « dénuées de sens ».

La Première ministre italienne a déclaré : « En ce qui concerne ma popularité, être votre ami ne m'a certainement pas aidée, et cela ne dépend pas de ma relation avec vous. Ma popularité n'a rien à voir avec vous. Je vous suggère de vous concentrer sur votre propre popularité. »

Elle a ensuite ajouté que Rome prend ses décisions sur la base des intérêts nationaux de l'Italie.

Cela fait suite aux déclarations de samedi dernier, où Trump avait affirmé que Meloni, en empêchant les États-Unis d'utiliser les bases aériennes italiennes pour l'agression militaire américaine contre l'Iran, avait créé « un énorme problème logistique ».

Ces derniers jours, Trump, s'adressant de manière insultante à Giorgia Meloni, a déclaré : « Elle m'a supplié de prendre une photo avec elle ! Elle voulait tellement prendre une photo avec moi. Je n'étais pas du tout prêt à le faire, mais j'ai eu pitié d'elle ! »