Selon l'agence de presse « Abna » citant les médias d'information de la résistance, le régime sioniste a reconnu de lourdes pertes parmi ses militaires sur le front sud du Liban au cours des dernières 24 heures.

Selon ce rapport, l'armée du régime sioniste a annoncé qu'elle avait autorisé la publication de la nouvelle de la mort d'« Alexander Filin » – l'un des militaires de la 36e division avec le grade de sergent-chef – à la suite de l'explosion d'une bombe dans la région du Litani.

De même, le commandant adjoint de la 36e division de l'armée d'occupation avec le grade de colonel, le commandant de bataillon de la 556e brigade logistique et l'un des réservistes ont été blessés modérément. Dans cet incident, un officier, deux militaires réservistes masculins et une militaire réserviste féminine ont également été légèrement blessés.

La chaîne 12 d'Israël a rapporté que l'incident au cours duquel un militaire israélien a été tué et sept autres militaires, dont le commandant adjoint de la 36e division, ont été blessés, s'est produit à 17 heures mercredi dans le village d'Al-Tayyiba, dans le sud du Liban. Les évaluations indiquent que les forces du Hezbollah ont pénétré dans ce village et ont miné la route du convoi militaire israélien.

Cet incident difficile pour les militaires occupants s'est produit seulement quelques heures après la blessure de cinq autres militaires à la suite d'une attaque du Hezbollah avec deux drones explosifs contre une unité militaire et les secouristes envoyés à cette unité ; l'état de certains blessés est rapporté comme critique.

Un média hébreu a également rapporté : Le Hezbollah a traqué des officiers supérieurs israéliens au Liban.