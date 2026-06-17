Télévision israélienne : nous devons faire obstacle à l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, la chaîne 14 de la télévision israélienne a rapporté que ce régime doit poursuivre ses attaques contre le Liban.

Dans ce rapport, il est indiqué qu’Israël doit, dans le cadre de la poursuite de ses attaques contre le Liban, faire échouer l’accord que les Iraniens ont réussi à obtenir de Donald Trump, le président américain.

La chaîne 12 de la télévision israélienne avait également rapporté plus tôt que Tel Aviv avait demandé à Washington les détails de l’accord, mais que les États-Unis s’y étaient opposés.

Selon l’affirmation de cette chaîne, cela signifie que Tel Aviv, malgré l’approche de la date de signature, n’a pas connaissance de la version complète et définitive de ce mémorandum d’entente.