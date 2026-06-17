  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Télévision israélienne : nous devons faire obstacle à l’accord entre l’Iran et les États-Unis

17 juin 2026 - 11:00
Code d'info: 1828332
Source: ABNA
Télévision israélienne : nous devons faire obstacle à l’accord entre l’Iran et les États-Unis

La télévision du régime sioniste a appelé à la poursuite des attaques contre le Liban afin de faire échouer l’accord entre l’Iran et les États-Unis.

Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, la chaîne 14 de la télévision israélienne a rapporté que ce régime doit poursuivre ses attaques contre le Liban.

Dans ce rapport, il est indiqué qu’Israël doit, dans le cadre de la poursuite de ses attaques contre le Liban, faire échouer l’accord que les Iraniens ont réussi à obtenir de Donald Trump, le président américain.

La chaîne 12 de la télévision israélienne avait également rapporté plus tôt que Tel Aviv avait demandé à Washington les détails de l’accord, mais que les États-Unis s’y étaient opposés.

Selon l’affirmation de cette chaîne, cela signifie que Tel Aviv, malgré l’approche de la date de signature, n’a pas connaissance de la version complète et définitive de ce mémorandum d’entente.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha