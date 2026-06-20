La Grande-Bretagne qualifie les déclarations d'un ministre sioniste d'« odieuses »

Selon l'agence de presse ABNA citant le « Centre d'information palestinien », Cooper a écrit sur son compte personnel : « Brûler tout le Liban est une déclaration horrible et odieuse d'un ministre du (régime) israélien, qui a été à juste titre sanctionné par le gouvernement britannique. »

Il convient de noter qu'après la mort de quatre soldats sionistes lors d'une opération du Hezbollah et également sous la pression exercée sur Tel-Aviv pour cesser les attaques au Liban, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure du régime, Smotrich, le ministre des Finances, et plusieurs autres responsables sionistes ont appelé à la destruction complète du Liban et à l'incendie de ce pays.

Ben-Gvir avait auparavant attaqué des activistes de la « Flottille mondiale de la résilience » pour briser le blocus de Gaza, les avait insultés et avait même ordonné de les agresser, ce qui lui a valu d'être placé sur la liste noire des sanctions de certains pays européens.