La poursuite des exactions dans le sud du Liban entraînera une réponse ferme

Selon l'agence de presse Abna, le Quartier général central de Khatam al-Anbiya a averti, dans un communiqué, contre la répétition des exactions du régime sioniste dans le sud du Liban.

Le texte de ce communiqué est le suivant :

L'armée terroriste du régime sioniste, au cours des deux derniers jours, après que le président américain a déclaré la fin de la guerre, a violé 84 fois le cessez-le-feu dans le sud du Liban et continue ses crimes et massacres contre le peuple libanais sans défense.

Il est averti que si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas fin à ses exactions dans le sud du Liban, elle doit s'attendre à une réponse ferme des forces armées puissantes de la République islamique d'Iran.