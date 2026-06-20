Mécontentement de 65 % des Américains à l'égard des politiques de Trump envers l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence turque Anadolu, un sondage conjoint de l'Associated Press et du centre de recherche NORC montre qu'environ 65 % des citoyens américains n'approuvent pas les politiques de l'administration Donald Trump envers l'Iran.

Ce sondage, dont les résultats ont été publiés vendredi, a été réalisé auprès de 3040 personnes entre le 11 et le 17 juin.

Selon les résultats de cette étude, le regard négatif sur les actions de Trump n'est pas seulement présent chez les démocrates et les indépendants, mais même chez une partie des partisans du Parti républicain, de sorte que seulement 28 % des républicains sont satisfaits de la performance de l'administration Trump envers l'Iran.

De plus, 53 % des participants à ce sondage ont décrit les récentes frappes militaires américaines contre l'Iran comme « excessives ».

Ce sondage a également examiné le point de vue des Américains sur les politiques de l'administration envers le régime sioniste, montrant que seulement 34 % des personnes interrogées approuvent l'approche de Trump envers ce régime.

Certains participants au sondage ont souligné que Netanyahou poursuit son propre agenda indépendant et que Trump est incapable d'exercer une influence sur lui.

Ces résultats sont publiés alors que mercredi soir, les présidents des États-Unis et de l'Iran ont signé électroniquement le « Mémorandum d'accord d'Islamabad ». Cet accord, obtenu grâce à la médiation du Pakistan, a ouvert la voie à la fin de l'agression qui avait débuté contre l'Iran le 28 février.

Selon l'annonce officielle du médiateur pakistanais, avec l'entrée en vigueur de ce mémorandum, l'Iran a entamé la réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis ont inscrit à leur ordre du jour la levée du blocus maritime contre l'Iran imposé depuis avril.