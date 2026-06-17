Tanker Trackers : le troisième pétrolier iranien a traversé la ligne de blocus

Selon l'agence de presse Abna, Tanker Trackers a rapporté que le troisième pétrolier iranien avait franchi la zone du blocus naval américain. Ce pétrolier transportait un million de barils de pétrole brut.

La même plateforme avait également signalé un peu plus tôt que, d'après les données du système d'identification automatique (AIS), au moins deux superpétroliers iraniens, le Diona et le Hiro 2, avec un total de 3,8 millions de barils de pétrole, étaient sortis de la zone du blocus naval américain.

La plateforme a ajouté que le pétrolier Stream de la Compagnie nationale iranienne de pétroliers s'approche de la ligne de blocus depuis la zone économique exclusive du Pakistan.