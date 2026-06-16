Sources arabes : la position de l'Iran en tant que puissance régionale se consolide

Selon l'agence ABNA citant Al-Masirah, l'agence Reuters a écrit dans un rapport que la guerre a montré les limites de la puissance américaine et le degré de résistance de l'Iran.

Le rapport indique que les pays arabes du Golfe ont été laissés seuls face aux conséquences de la guerre contre l'Iran.

Al-Masirah a également rapporté, citant des sources du Golfe, que l'accord entre l'Iran et les États-Unis a en fait lancé le processus de refonte de la pensée stratégique des pays du Golfe, ce qui finira par réduire la confiance dans le soutien américain.

Ils ont déclaré que cet accord consolide la position de l'Iran en tant que puissance régionale permanente et accélère la voie vers un accord plutôt que vers l'affrontement.