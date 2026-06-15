Réaction des médias sionistes à l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Selon le correspondant d’Abna citant Al-Quds, la signature de l’accord de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis a suscité des réactions variées de la part des médias du régime sioniste.

Le journal sioniste Yedioth Ahronoth a écrit à ce sujet que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, s’attendait à ce que l’attaque de Beyrouth conduise à l’effondrement des négociations, mais il s’est produit tout l’inverse et l’accord a été signé.

Roni Rimon, conseiller stratégique du cabinet du régime sioniste, a également critiqué implicitement l’accord entre l’Iran et les États-Unis en déclarant qu’Israël ne devrait pas devenir la victime de cet accord de paix.

La chaîne 14 de la télévision israélienne a qualifié cet accord de « très grande réussite » pour les Iraniens et a souligné que le cessez-le-feu serait immédiat, donc Israël doit cesser immédiatement ses attaques contre le Liban conformément à cet accord.

Le journal sioniste Maariv a affirmé que Netanyahu a dit au président américain Donald Trump que l’armée du régime sioniste ne se retirerait pas du Liban et qu’Israël ne se considère pas tenu d’appliquer la clause relative au Liban dans l’accord entre l’Iran et les États-Unis.

Le journal sioniste Yedioth Ahronoth a également écrit que Netanyahu a informé Trump que l’armée israélienne resterait à ses positions actuelles à l’intérieur du Liban.

Dans un autre article, Maariv citant Netan Eshchel, une personne proche de Netanyahu, a écrit que l’accord signé entre l’Iran et les États-Unis n’a aucune valeur et que personne, à l’exception de Donald Trump, ne lui accorde d’importance.