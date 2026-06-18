Média sioniste : Les électeurs de Netanyahou ont des problèmes psychologiques

Selon l'agence de presse « Abna » citant le réseau « Al-Mayadeen », un média sioniste, dans une critique acerbe à l'encontre de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime israélien, a déclaré : « Quel fou voterait pour Netanyahou ? Soit il n'est pas sain d'esprit, soit il est stupide. »

Ce média, en posant cette question, a formulé de vives critiques à l'encontre du fonctionnement du cabinet de Netanyahou et de ses politiques.

Les déclarations faites reflètent l'intensification des divisions et des critiques internes au sein du régime israélien concernant le fonctionnement du cabinet de Netanyahou, en particulier dans les domaines de la guerre, des questions de sécurité et des développements politiques récents.

Cette nouvelle est publiée après que, selon le dernier sondage réalisé dans les territoires occupés, Netanyahou et ses alliés bénéficient de la plus faible popularité dans les territoires occupés.