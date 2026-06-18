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Cheikh Naïm Qassem : La résistance libanaise a mené 3185 opérations ; Israël va disparaître

18 juin 2026 - 11:25
Code d'info: 1828735
Source: ABNA
Cheikh Naïm Qassem : La résistance libanaise a mené 3185 opérations ; Israël va disparaître

Le secrétaire général du Hezbollah libanais, dans un discours lors de la cérémonie de l'Achoura, a remercié l'Iran et a décrit les acquis de la Résistance, déclarant : La Résistance a mené 3185 opérations, soit une moyenne de 30 opérations par jour.

Selon l'agence de presse « Abna » citant « Al-Manar », Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré lors de la cérémonie de l'Achoura près du mausolée de Sayyed Hassan Nasrallah : Aujourd'hui, nous célébrons la cérémonie de l'Achoura à côté de la tombe du Sayyed des martyrs de la Oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, et nous bénéficions de la bénédiction de ce lieu sacré ; car il est présent dans ces cérémonies de commémoration, puisqu'il a été l'inspirateur, le fondateur et le bâtisseur de cette voie.

Cheikh Naïm Qassem a ensuite évoqué les évolutions dans la région et a déclaré : Nous félicitons le peuple iranien, le mouvement de Résistance, ainsi que les peuples et les pays de la région et du monde qui aspirent à l'indépendance et à la liberté, à l'occasion de cette grande victoire.

Il a également remercié la République islamique d'Iran et a affirmé : Nous remercions la République islamique d'Iran d'avoir lié le champ de bataille libanais en tant que Résistance et nation à la volonté de sacrifice et d'avoir contraint le régime sioniste à cesser son agression.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a poursuivi : L'objectif de cette guerre était de renverser le système iranien, mais la démonstration de force des États-Unis a été brisée, et le projet colonial de Washington contre l'Iran a échoué.

Il a ajouté : Il ne faut pas sous-estimer la guerre qui a été menée contre l'Iran ; car son objectif était de renverser le système iranien et de détruire la vie digne et indépendante dans l'Iran révolutionnaire, mais cet objectif a échoué et le cours des événements a changé.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a poursuivi : La puissance des États-Unis a été brisée et le projet colonial de Washington contre l'Iran a échoué. L'équilibre des forces dans la région va changer.

Dans une autre partie de son discours, évoquant la situation du Liban, il a déclaré : La Résistance au Liban est confrontée à l'agression du régime sioniste, et les signes indiquent que ce régime veut un Liban faible pour pouvoir l'occuper et l'annexer.

Naïm Qassem a ajouté : Les faits existants montrent l'expansionnisme d'Israël. La Résistance au Liban fait face à l'agression israélienne, et les preuves montrent qu'Israël veut un Liban faible pour l'occuper et l'annexer. Le Premier ministre de l'ennemi a ouvertement proclamé le projet du « Grand Israël ».

Il a insisté : Le projet d'Israël au Liban est l'élimination sociale, militaire et culturelle du Hezbollah, ce qui équivaut à la destruction d'une grande partie du peuple libanais par le biais de massacres, de déplacements et de transferts vers d'autres lieux, afin de faciliter l'annexion du Liban.

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