Qalibaf : L'Iran a vaincu les objectifs des États-Unis et du régime sioniste dans la guerre récente

Selon le correspondant d'« Abna », Mohammad Baqer Qalibaf, dans une interview spéciale diffusée par les informations, a déclaré qu'après la Révolution islamique, on peut compter plusieurs périodes importantes de négociations et de confrontations politiques, et a ajouté : les souvenirs des négociations nucléaires et du JCPOA (Plan d'action global commun) ont été présents dans l'espace politique du pays pendant des années, mais les négociations et les évolutions liées aux guerres récentes, en particulier la troisième guerre au cours de l'année écoulée, ont des dimensions différentes à plusieurs égards.

Il a ajouté : cet événement, par son ampleur et son impact, est un événement majeur. Bien que la République islamique d'Iran se trouve dans la région et que le théâtre du conflit puisse être considéré comme régional, ses effets et ses conséquences sont entièrement mondiaux, et aujourd'hui nous observons ces impacts.

Le président du Majlis, en référence aux dimensions géopolitiques de cette confrontation, a précisé : si l'on examine la question du point de vue de la géographie politique, nous sommes confrontés à une guerre ayant des répercussions internationales. La première puissance militaire et la première puissance économique mondiale, aux côtés du régime sioniste, qui dispose d'une capacité nucléaire et de capacités militaires considérables, se sont opposées à la République islamique d'Iran.

Qalibaf a poursuivi : cette confrontation n'était pas seulement un affrontement militaire, mais s'est également déroulée dans les dimensions économiques, politiques et technologiques. En réalité, deux approches et deux fronts se sont fait face ; d'un côté l'approche impérialiste et de l'autre l'approche monothéiste et le front de la vérité.

Il a souligné : à mon avis, l'examen des dimensions de cette guerre est très remarquable et instructif. J'ai déjà dit auparavant que dans cette confrontation, nous avons vaincu les États-Unis et le régime sioniste ; car ils sont entrés sur le terrain avec des objectifs précis, mais n'ont atteint aucun de leurs objectifs déclarés.

Le président du Majlis a fait remarquer : malgré les supériorités multiples de l'adversaire dans les domaines militaire, économique et technologique, les résultats obtenus montrent que les objectifs fixés par les États-Unis et le régime sioniste n'ont pas été réalisés.