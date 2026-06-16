Trump a répété ses allégations sur le programme nucléaire iranien

Selon l'agence ABNA, Donald Trump, le président des États-Unis, dans une déclaration sur « Truth Social », a évoqué l'accord conclu avec Téhéran et a affirmé : L'Iran a accepté de ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire.

Le président américain a également réagi aux allégations concernant les échanges financiers dans le cadre de cet accord et a affirmé : De plus, l'histoire selon laquelle les États-Unis versent 300 millions de dollars à l'Iran est une fausse information propagée par les démocrates stupides.

Auparavant, certaines sources avaient évoqué un montant de 300 milliards de dollars, et il semble que le chiffre mentionné par Trump soit erroné.

Dans ce contexte, le journal New York Times a affirmé dans un rapport du 30 mai avoir eu accès à des détails d'un accord possible entre les États-Unis et l'Iran.

Le New York Times a écrit dans ce rapport : Un point très intéressant qui semble avoir été soulevé lors des négociations et qui est peut-être l'élément le plus surprenant et apparemment le plus récent ajouté à l'accord, est la mention d'un fonds d'investissement pour l'Iran.

Un responsable iranien et un diplomate ont évalué le montant de ce fonds à 300 milliards de dollars, mais d'autres responsables impliqués dans la médiation de cet accord n'ont pas confirmé ce montant.

Le journal a ajouté que le responsable iranien a qualifié ce plan de programme de reconstruction qui sera promis à l'Iran en cas de signature d'un accord final.