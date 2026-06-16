The Wall Street Journal : Trump a reculé face à l'Iran

Selon l'agence ABNA, le journal The Wall Street Journal a écrit dans son éditorial que l'accord entre l'Iran et les États-Unis reflète davantage un recul de l'Amérique par rapport à ses objectifs déclarés pendant la guerre contre l'Iran qu'il ne représente l'image d'une victoire stratégique.

Dans ce rapport, il est indiqué que Trump a entamé son recul alors que les pressions politiques intérieures et les risques liés à une opération militaire contre l'Iran s'intensifiaient. Il s'est opposé à une opération visant à saisir l'uranium enrichi de l'Iran et à la réouverture du détroit d'Ormuz par la force militaire.

Ce, alors que Trump était pleinement conscient des conséquences d'une telle action militaire contre l'Iran.

Selon ce rapport, il semble que la baisse des prix du carburant avant les élections de mi-mandat aux États-Unis ait été l'un des objectifs intérieurs les plus importants de Trump. À l'avenir, l'Iran pourrait également utiliser la fermeture du détroit d'Ormuz comme un nouveau levier de pression.