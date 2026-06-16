Selon l'agence ABNA citant Al-Jazeera, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre du régime sioniste, a reconnu que les principaux objectifs de ce régime dans la guerre contre l'Iran, qui avaient été fixés par le cabinet de Netanyahou, n'avaient pas été atteints : le démantèlement du programme nucléaire, de la puissance balistique et des usines de production en Iran.

Il a ajouté que les intérêts personnels de Netanyahou, en particulier ses relations avec l'Amérique et Trump, ont eu un impact négatif sur le statut international du régime sioniste.

Auparavant, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre du régime sioniste, avait également reconnu que l'Iran était sorti plus puissant de la guerre qu'il avait déclenchée.

Il a ajouté que cela se produisait alors que le régime sioniste est sorti de cette guerre plus affaibli qu'avant.