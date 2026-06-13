Un représentant du Hezbollah : La trêve au Liban fait partie de l'entente entre l'Iran et les États-Unis

Selon le correspondant d'ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", membre de la faction "Fidélité à la résistance" au parlement libanais, a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera : "Ce qui nous a été clairement communiqué par l'Iran, c'est que le Liban est également inclus dans l'accord de cessez-le-feu."

Il a ajouté : "Des responsables iraniens nous ont informés qu'Israël se retirerait des territoires libanais conformément à l'accord."

Al-Haj Hassan a souligné : "Nous n'acceptons en aucun cas un retour à la situation antérieure au 2 mars 2026, et Israël n'a aucun droit de rester sur nos terres."

Il a également dit : "Israël et les États-Unis doivent respecter leurs engagements avant toute autre partie, car ce sont ces deux parties qui violent les accords."

Le représentant du Hezbollah a conclu en déclarant : "Le Hezbollah ne peut prendre d'engagement que si l'ennemi respecte également ses engagements."