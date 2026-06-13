Général de division Abdollahi : Le monde entendra bientôt l'écho de la victoire de l'Iran

Selon le correspondant d'ABNA, le général de division Pasdar Ali Abdollahi, dans un message adressé à la cérémonie de commémoration du premier anniversaire du martyre du général de division Gholam Ali Rashid et de son fils Amin Abbas Rashid qui s'est tenue vendredi soir à l'Husseiniya Tharallah de Dezful, a déclaré : "Je présente mes condoléances et mes félicitations à l'occasion du premier anniversaire du martyre injuste et glorieux du stratège hors pair et théoricien éminent de la Défense sacrée, le fier commandant général de division Pasdar Gholam Ali Rashid, commandant martyr du quartier général central de Khatam al-Anbiya, à la personne sacrée du Maître du Temps (que Dieu hâte son avènement), au grand leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que son ombre s'étende), aux familles honorées, aux commandants et combattants vaillants et fidèles à la Wilayat des forces armées, ainsi qu'à tous les nobles, clairvoyants, historiques et reconnaissants habitants de l'Iran islamique."

Ce message dit : "Le martyre de ce commandant, survenu à la suite du crime terroriste du régime sioniste barbare au début de la guerre imposée de 12 jours, bien qu'il ait été une perte déchirante, a cependant une fois de plus montré au monde la puissance de dissuasion et l'autorité nationale de l'Iran islamique."

Le général de division Abdollahi a poursuivi dans son message : "Le martyr Rashid n'était pas seulement un commandant sur le terrain, mais une école dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale. Lui qui, pendant la Défense sacrée, a joué le rôle de l'un des principaux architectes d'opérations glorieuses telles que Fath ol-Mobin, Beit ol-Moqaddas et Karbala-5 au sein du quartier général central de Khatam al-Anbiya, a transformé par son intelligence géopolitique et ses analyses profondes les équations de la bataille du droit contre le faux."

Le message dit : "Le rôle stratégique de ce cher martyr ne s'est jamais limité aux huit années de la Défense sacrée, et après la guerre, en tant que l'un des principaux architectes de la doctrine de défense du pays et de la puissance de dissuasion de la République islamique d'Iran, avec une connaissance parfaite des menaces hybrides de l'ennemi et l'accent mis sur la patience stratégique parallèlement à l'augmentation de la capacité offensive et dissuasive, il a joué un rôle inégalé dans le maintien de la sécurité durable de l'Iran islamique."

Le commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya (pslf) a souligné dans son message : "Le crime de son martyre, perpétré par le régime sioniste avec la complicité du gouvernement terroriste des États-Unis d'Amérique, est en soi une preuve claire du rôle clé de ce commandant vénéré dans la réalisation des objectifs de défense du pays. Aujourd'hui, à l'occasion du premier anniversaire du martyre de cet honorable martyr, nous faisons le vœu et la promesse de poursuivre son chemin avec force et puissance."