Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le journal hébréophone « Israel Hayom » a reconnu que la guerre contre l’Iran s’est terminée par une lourde défaite stratégique pour le régime sioniste. Le système dirigeant de ce pays tient toujours bon, et il possède de l’uranium enrichi.

La suite de ce rapport indique : Le régime sioniste n’a pas pu atteindre ses objectifs stratégiques dans la guerre contre l’Iran et est sorti de cette guerre plus affaibli qu’avant. Ceci alors que l’Iran, bien qu’ayant subi de lourds coups, est sorti de la guerre plus puissant qu’avant.

Selon ce rapport, le parlement du régime sioniste est occupé par des jeux politiques et est complètement éloigné du processus d’accord avec l’Iran. Sur le front nord, les attaques se poursuivent également. Chaque jour, il devient plus clair que les propos des responsables sionistes concernant la liberté d’action contre le Hezbollah sont vides.