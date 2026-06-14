Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant « Russia Al-Youm », Mohammed el-Baradei, ancien directeur général de l’AIEA, a souligné que la réalité est un retour aux conditions d’avant après des meurtres et des destructions horribles et d’importants dégâts causés à l’économie mondiale.

Il a critiqué les efforts désespérés de Donald Trump, le président américain, pour montrer que son accord avec l’Iran est meilleur que l’accord d’Obama avec ce pays.

Il convient de noter que Trump a déjà déclaré des dizaines de fois que la signature d’un accord avec l’Iran est proche, afin de réduire la pression de la guerre informationnelle, psychologique et économique attisée contre notre pays, et d’atténuer les tensions autour de la fermeture du détroit d’Ormuz.