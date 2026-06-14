Gharibabadi : L’Iran, vainqueur de la guerre d’un an contre les agresseurs

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, dans un message soulignant le premier anniversaire de la guerre de 12 jours et honorant la mémoire des martyrs de cette guerre, a écrit : Il y a un an, à l’aube où l’ennemi américano-sioniste pensait qu’en quelques coups il pourrait briser la volonté d’une nation, des noms sont devenus à jamais immortels dans l’histoire de l’Iran.

Il a ajouté : Le régime sioniste, qui a besoin pour sa survie d’assassiner les commandants et les scientifiques d’un pays indépendant, ne cherche pas la puissance sur le champ de bataille, mais dans le désespoir, l’agression et le crime.

Le vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères a poursuivi : Un an a passé, l’Iran n’a ni été vaincu, ni reculé, ni vu sa volonté affaiblie, mais il a remporté des victoires éclatantes contre ses ennemis. Le fruit du sang des martyrs, du sacrifice des commandants et des scientifiques, et des mesures judicieuses du leader martyr et porte-drapeau de l’honneur de l’Iran, est un Iran plus ferme, plus conscient et plus déterminé que jamais.