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ONU : L’accord entre l’Iran et les États-Unis est une étape décisive pour la réalisation de la paix

15 juin 2026 - 11:44
Code d'info: 1827366
Source: ABNA
ONU : L’accord entre l’Iran et les États-Unis est une étape décisive pour la réalisation de la paix

Le Secrétaire général de l’ONU, se félicitant de l’accord entre l’Iran et les États-Unis, l’a décrit comme une étape décisive vers la réalisation de la paix.

Selon le correspondant d’Abna citant Al-Arabiya, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a qualifié l’accord entre l’Iran et les États-Unis ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz d’étape décisive vers la réalisation de la paix dans la région.

Il a exprimé l’espoir que les parties à cet accord tireront parti des conditions créées pour accroître les efforts en vue de parvenir à une solution durable aux conflits régionaux.

M. Guterres a également appelé à utiliser l’opportunité actuelle pour soutenir la stabilité et réduire le niveau des tensions.

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