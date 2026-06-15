ONU : L’accord entre l’Iran et les États-Unis est une étape décisive pour la réalisation de la paix

Selon le correspondant d’Abna citant Al-Arabiya, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a qualifié l’accord entre l’Iran et les États-Unis ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz d’étape décisive vers la réalisation de la paix dans la région.

Il a exprimé l’espoir que les parties à cet accord tireront parti des conditions créées pour accroître les efforts en vue de parvenir à une solution durable aux conflits régionaux.

M. Guterres a également appelé à utiliser l’opportunité actuelle pour soutenir la stabilité et réduire le niveau des tensions.