Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, Maureen Dowd, écrivaine américaine, a écrit dans sa chronique du New York Times que l’affaire de Jeffrey Epstein, le milliardaire condamné pour crimes sexuels, continue d’imposer un lourd fardeau politique à Donald Trump, le président américain, et à son gouvernement, et que toutes les tentatives de la Maison Blanche pour détourner l’attention de cette affaire ont jusqu’à présent échoué.

L’écrivaine, commençant par une introduction ironique sur la propagation de la croyance en la sorcellerie et la magie dans la culture populaire américaine, écrit que Trump pourrait avoir besoin d’un « sort » pour le libérer du fantôme d’Epstein.

Selon le New York Times, une grande partie de l’opinion publique américaine croit que les faits complets concernant Epstein n’ont pas encore été révélés et qu’il existe de nombreuses ambiguïtés autour de ses relations et de son vaste réseau de connaissances.

L’écrivaine, soulignant le manque de transparence et les ambiguïtés persistantes dans cette affaire, écrit que la relation antérieure entre Epstein et le président rend difficile pour Trump de se débarrasser de cette affaire ou de convaincre l’opinion publique de son insignifiance.