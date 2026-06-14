L’accord Iran-Amérique au cœur des consultations des ministres des Affaires étrangères d’Arabie saoudite et du Pakistan

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant l’agence de presse saoudienne « WAS », le prince Faisal ben Farhan ben Abdallah, ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, lors d’un appel téléphonique avec Muhammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a examiné les derniers développements régionaux et les efforts en cours dans ce domaine.

La mention par « WAS » fait référence aux efforts de médiation du Pakistan pour parvenir à un mémorandum d’entente entre l’Iran et l’Amérique, qui se poursuivent depuis plusieurs semaines.

Ishaq Dar s’est également entretenu il y a quelques heures par téléphone avec son homologue égyptien Badr Abdelaty d’un éventuel accord entre l’Iran et l’Amérique.

Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, a pris position sur l’Iran il y a quelques heures.

Le Premier ministre pakistanais, exprimant sa prédiction, a déclaré : « Nous ne sommes jamais aussi proches d’un accord de paix, et il sera probablement finalisé dans les 24 heures. Nous nous préparons à la cérémonie de signature électronique de l’accord de paix entre l’Amérique et l’Iran dès qu’il sera finalisé. L’Amérique et l’Iran se sont mis d’accord sur un cadre pour un accord de paix qui mettra fin à des mois de conflit au Moyen-Orient. L’Iran et l’Amérique ont abouti au texte final de l’accord de paix. »

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, s’est entretenu aujourd’hui samedi par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la Suisse.

Il s’est félicité des progrès louables vers une entente entre l’Iran et l’Amérique et a exprimé l’espoir que les efforts de l’Amérique et de l’Iran contribueront à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région.