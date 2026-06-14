Le Qatar et le Koweït expriment l’espoir d’un accord rapide entre l’Iran et l’Amérique

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant l’agence de presse qatarie « QNA », le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahman, lors d’un appel téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Jarah Jaber al-Ahmad al-Sabah, ont examiné les efforts de médiation entre Washington et Téhéran.

Les deux parties ont exprimé l’espoir que cet accord soit bientôt signé entre l’Iran et l’Amérique.

À la suite des spéculations sur la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Iran et l’Amérique, les consultations et les mouvements diplomatiques se sont intensifiés dans la région.

À cet égard, il y a quelques heures, Steve Witkoff, l’envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, et Badr Abdelaty, le ministre des Affaires étrangères de l’Égypte, ont consulté par téléphone sur l’accord entre Téhéran et Washington.

Au cours de cet appel, Witkoff a exprimé sa gratitude pour les efforts de l’Égypte en vue de parvenir à un accord entre l’Iran et l’Amérique.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite et du Pakistan ont également discuté par téléphone d’un éventuel accord entre l’Iran et l’Amérique.