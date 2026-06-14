Allégation d’un haut responsable israélien : Trump nous a trompés

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le journal hébréophone « Yedioth Ahronoth » a rapporté, citant un haut responsable du régime sioniste, que l’accord entre l’Amérique et l’Iran est mauvais. Personne n’est satisfait de cet accord.

Il a ajouté : Tout le monde sait que cet accord n’est pas bon pour nous et nuit aux intérêts d’Israël.

Ce responsable sioniste a ajouté : Ce qui est inquiétant, c’est qu’Israël ne peut pas influencer ce processus. Trump nous a trompés. Nous sommes choqués. Ils donnent de l’argent aux Iraniens, et ce pays obtient tout ce qu’il veut.

Il a déclaré : L’Iran renforce sa capacité en matière de missiles, et nous serons obligés de payer beaucoup d’argent pour acheter des missiles intercepteurs. Trump veut mettre fin à cette situation et mène des consultations avec différentes parties excepté Israël.

Ces paroles dudit responsable sioniste sont prononcées alors que l’histoire a montré que les positions hostiles de Tel Aviv et Washington et leurs agressions contre l’Iran et la région en général ont toujours été prises de manière coordonnée.