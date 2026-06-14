Maariv : L’Iran est le vainqueur incontesté de cette guerre ; les Iraniens sont plus intelligents

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le journal hébréophone « Maariv » a reconnu que l’accord entre l’Amérique et l’Iran montre que Téhéran est le plus grand vainqueur incontesté de cette guerre. Alors que l’Amérique et le régime sioniste ont subi une défaite.

Dans ce rapport, il est dit : Les Iraniens sont plus intelligents que les responsables sionistes, y compris Netanyahou, Katz et d’autres membres du cabinet et de la coalition dirigeante.

Le journal hébréophone « Yedioth Ahronoth » avait également rapporté plus tôt, citant un haut responsable du régime sioniste, que l’accord entre l’Amérique et l’Iran est mauvais. Personne n’est satisfait de cet accord.

Il a ajouté : Tout le monde sait que cet accord n’est pas bon pour nous et nuit aux intérêts d’Israël.

Ce responsable sioniste a ajouté : Ce qui est inquiétant, c’est qu’Israël ne peut pas influencer ce processus. Trump nous a trompés. Nous sommes choqués. Ils donnent de l’argent aux Iraniens, et ce pays obtient tout ce qu’il veut.