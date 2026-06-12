Média sioniste : L'Iran n'a fait aucune concession jusqu'à présent

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne « i24 News » du régime sioniste a rapporté : « Il faut dire que les propos de Trump ainsi que l'annonce d'un mémorandum d'entente avec l'Iran étaient inattendus. »

Ce média sioniste a également reconnu qu'il n'y a jusqu'à présent aucun signe que l'Iran ait fait de véritables concessions dans les négociations.

De plus, l'ancien ministre israélien Haïm Ramon a déclaré : « L'accord entre Washington et Téhéran est mauvais, il nuira à Israël et aura également des conséquences sur le destin politique de Netanyahou. »

Le chercheur israélien Eyal Zisser a écrit dans une note cinglante à l'adresse de Netanyahou : « Sommes-nous simplement des mercenaires que l'on envoie bombarder des cibles et essuyer des tirs de missiles en cas de besoin, puis que l'on écarte quand on n'a plus besoin de nous ? »