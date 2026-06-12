Nomination fragile au sein du cabinet de Starmer ; « Dan Jarvis » devient ministre de la Défense britannique

Selon l'agence de presse ABNA, le Premier ministre britannique Keir Starmer a nommé Dan Jarvis au poste de ministre de la Défense en pleine crise de leadership au sein du Parti travailliste et face aux pressions croissantes sur son gouvernement.

Cette nomination intervient quelques heures seulement après la démission soudaine de « John Healey », l'ancien ministre de la Défense, et « Al Carns », le ministre des Forces armées, des démissions qui révèlent de profondes divisions au sein du cabinet concernant le budget et le programme d'investissement dans la défense.

John Healey a démissionné jeudi dans une lettre cinglante adressée à Starmer, déclarant que le programme d'investissement dans la défense du gouvernement était « considérablement inférieur à ce qui est nécessaire pour la défense et la sécurité du pays en cette période dangereuse ».