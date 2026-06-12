Les États-Unis prévoient de réduire leur soutien militaire aux opérations de l'OTAN en Europe

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le journal New York Times a rapporté, citant des responsables européens, que les États-Unis planifient une réduction du nombre d'avions et de navires de guerre alloués aux opérations de l'OTAN en Europe.

Cette nouvelle survient alors que des rapports publiés par les médias européens font état d'un plan américain visant à réduire considérablement sa capacité militaire au sein de l'OTAN. Une mesure qui pourrait indiquer un approfondissement des fissures sécuritaires au sein de cette alliance militaire et un éventuel retrait complet de Washington de celle-ci.

Selon les rapports de ces médias, les États-Unis cherchent à réduire drastiquement leur contribution militaire pour soutenir les alliés européens en temps de crise. Cette question inclura également la réduction du déploiement de chasseurs, de navires de guerre, de sous-marins et de ravitailleurs.

Cette fissure entre les deux rives de l'Atlantique s'est approfondie après que Trump a critiqué les membres de l'OTAN pour leur manque de soutien suffisant aux plans de Washington concernant l'agression contre l'Iran.