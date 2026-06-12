Publication de nouveaux détails du projet de mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA, de nouveaux détails du projet de mémorandum en 14 articles entre l'Iran et les États-Unis ont été publiés par une source proche de l'équipe de négociation iranienne. Les détails de ce projet sont les suivants :

Cessation immédiate et permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban.

Engagement des États-Unis à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran et à respecter la souveraineté de la République islamique d'Iran.

Levée complète du blocus maritime dans les 30 jours.

Engagement des États-Unis à retirer leurs forces des environs de l'Iran.

Réouverture du détroit d'Ormuz dans les 30 jours selon des arrangements iraniens.

Suspension des sanctions sur la vente de pétrole, de produits pétrochimiques et de dérivés, et accès complet de l'Iran à ses ressources financières.

Nécessité pour les États-Unis et leurs alliés de présenter des plans de reconstruction de l'Iran d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars.

60 jours de négociations pour parvenir à un accord final basé sur les questions nucléaires, la levée complète des sanctions primaires et secondaires américaines, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

Réaffirmation de l'engagement de l'Iran au titre du TNP à ne pas produire d'armes nucléaires.

Pendant la période de négociations, les États-Unis s'engagent à ne pas augmenter leurs forces dans la région et à n'imposer aucune nouvelle sanction.

Libération de 24 milliards de dollars des avoirs iraniens bloqués pendant la période de 60 jours des négociations finales. La moitié de ce montant doit être mise à la disposition de l'Iran avant le début des négociations.

Mise en place d'un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de l'accord.

L'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.