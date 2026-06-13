Un journaliste sioniste : Netanyahou a été pris au dépourvu

Selon le correspondant d'ABNA citant Al-Mayadeen, Barak Ravid, journaliste de la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, citant un responsable américain, a affirmé que Donald Trump, président des États-Unis, s'adressant à Benjamin Netanyahou, premier ministre de ce régime, a souligné que l'accord avec l'Iran est très bon et que le moment est venu de mettre fin à la guerre.

Ravid a ajouté que Netanyahou n'avait pas été informé au préalable de la position de Trump concernant l'accord avec l'Iran et a été pris au dépourvu à ce sujet. Il se trouve dans une situation difficile.

Un responsable américain a également déclaré que Netanyahou n'adopte pas une position ferme lors de ses conversations téléphoniques avec Trump et sait que l'accord est sur le point d'être conclu et qu'il ne peut pas entraver ce processus.

Plus tôt, Axios a rapporté, citant des sources et des responsables américains, qu'à Washington, il y a une crainte que Benjamin Netanyahou, premier ministre du régime sioniste, joue un rôle perturbateur même si l'accord est finalisé. Ceci alors que les positions et politiques de Washington et de Tel-Aviv sur diverses questions, en particulier les actions hostiles contre l'Iran, sont parfaitement coordonnées.