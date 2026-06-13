L'inquiétude du régime sioniste concernant le projet conjoint de la Turquie et de l'Arabie saoudite

Selon le correspondant d'ABNA, le journal hébreu Yedioth Aharonoth a rapporté que l'Arabie saoudite et la Turquie s'acheminent vers la création d'un corridor commercial terrestre reliant les pays arabes du Golfe Persique à l'Europe via la Syrie et la Jordanie.

Ce rapport indique que ce projet écarte pratiquement le régime sioniste et devient un concurrent du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe connu sous le nom d'IMEC. Le régime sioniste est considéré comme l'un des principaux partisans de ce projet-là.

Selon ce rapport, la coopération entre la Turquie et l'Arabie saoudite permettra l'échange de marchandises entre l'Asie et l'Europe via le territoire syrien et jordanien jusqu'à la Turquie sans traverser les territoires occupés ni dépendre du port de Haïfa.

Ce rapport indique que le projet susmentionné affaiblit le rôle du régime sioniste dans le cercle central du commerce entre l'Asie et l'Europe.

Selon ce rapport, ces derniers jours, les ministres des Transports de la Turquie et de l'Arabie saoudite ont signé des mémorandums d'accord concernant la coopération dans les domaines du chemin de fer et de la logistique. La concurrence entre ces deux projets montre la lutte pour la carte des routes terrestres dans la région.